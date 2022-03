Marvel - Kapitan Ameryka przeżywa egzystencjalny kryzys w nowej komiksowej serii

Marvel

Marvel Comics wprowadza dwie nowe komiksowe serie pod tytułem Sentinel of Liberty oraz Symbol of Truth. W przypadku pierwszej głównym bohaterem będzie Steve Rogers, natomiast w drugiej w roli Capa wystąpi Sam Wilson. Marvel zaprezentował grafiki zapowiadające komiks Captain America: Sentinel of Liberty #1. Możecie je sprawdzić poniżej.

We wspomnianej serii Dom Pomysłów planuje zmianę mitologii Capa związaną z ikoniczną tarczą herosa, jednym z najbardziej znanych superbohaterskich symboli świata. W historii Kapitan przeżywa pewien egzystencjalny kryzys i zastanawia się czy przez lata działalności nie stał się wielkim Kapitanem Ameryką, a gdzieś zniknął Steve Rogers. Wobec tego będzie musiał skupić się na tym, co może dać światu jako Steve.

Captain America: Sentinel of Liberty #1 - grafiki

Captain America: Sentinel of Liberty #1

Dla przypomnienia wprowadzeniem do wydarzeń z serii będzie komiks Captain America #0, w którym Steve i Sam współpracują ze sobą w walce z Arnimem Zola, który będzie chciał doprowadzić do zniszczenia Nowego Jorku.

