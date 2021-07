Spider-Man - J.K. Simmons znów chce zdjęcia Pajączka na pierwszej stronie! Nagranie z 2001 roku

Źródło: Columbia Pictures

Spider-Man z 2002 roku w reżyserii Sama Raimiego to kultowy film. Po raz pierwszy przedstawił nam postać J.Jonaha Jamesona w wykonaniu J.K Simmonsa. To redaktor naczelny gazety The Daily Bugle, który wyjątkowo nie może znieść Spider-Mana i kupuje jego zdjęcia od niezależnego fotografa Petera Parkera. Nic dziwnego, że prawdziwą przyjemność sprawia mu właśnie zniesławianie Pajączka na ramach swojego pisma. Do Internetu ponownie trafiło nagranie próbne do tej roli z 2001 roku, na którym aktor domaga się zdjęć Spider-Mana na pierwszej stronie. Jest to jeden z jego najbardziej znanych monologów.

Aktor w wywiadzie wspomniał o tym, że było to bardzo stresujące doświadczenie.

To był mój drugi film z rzędu z Samem, wcześniej pracowaliśmy nad The Gift. Rozeszło się, że ma reżyserować Spider-Mana. Moi przyjaciele odezwali się do mnie mówiąc, że Sam musi mnie lubić, ponieważ robię dwie rzeczy pod rząd. I że powinienem zagrać złoczyńcę w nowym Spider-Manie. Na szczęście, Sam miał lepszy pomysł. Producenci i pracownicy Sony musieli też być tego pewni, ponieważ było więcej znanych aktorów do tej roli, którzy pomogliby z wynikami box office, na których mogli liczyć. Więc musiałem zrobić old-schoolowy, klasyczny test kamery dla producentów, co kosztowało mnie mnóstwo nerwów.

J. Jonah Jameson

Simmons ponownie wcielił się w Jamesona w Spider-Manie 2, Spider-Manie 3 i w 2019 roku w Spider-Manie: Daleko od domu, już w MCU.