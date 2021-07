Spider-Man: No Way Home - lepsze zdjęcia czarno-złotego kostiumu. Pajączek strzela magicznymi sieciami?

fot. Marvel/ Hot Toys

Spider-Man: No Way Home to gorąco oczekiwana produkcja, w której Tom Holland ponownie przywdzieje kostium Spider-Mana. I wygląda na to, że nie byle jaki kostium. Do sieci trafiły bowiem zdjęcia figurki Hot Toys, które pozwalają lepiej przyjrzeć się czarno-złotemu odzieniu, które w nadchodzącym sequelu nosić będzie Peter Parker. Znajdziecie je w naszej galerii.

Grafiki jasno ukazują, że kostium pajączka zmienił się i nie jest taki sam jak w filmie Spider-Man: Daleko od domu. W oficjalnym opisie figurki czytamy, że zawiera ona akcesoria odtworzone z dbałością o szczegóły, w tym rękawicę oraz... efekty mistycznych sieci. Czyżby więc Spider-Man nabył nową zdolność - władania magicznymi sieciami?

Przypomnijmy, że fabuła filmu wciąż objęta jest tajemnicą. W obsadzie filmu są między innymi Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Zendaya, Jamie Foxx i Alfred Molina.

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home - premiera w grudniu 2021 roku.