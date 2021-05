Okrutny Spider-Man łamie rękę J. Jonah Jamesona. W What If? znów szokująco

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z serii Spider-Man: Spider's Shadow ze scenariuszem Chipa Zdarsky'ego. Przypomnijmy, że wchodzi ona w skład cyklu What If?, odpowiadając na pytanie, co stałoby się, gdyby tytułowy bohater nigdy nie pozbył się ze swojego ciała symbiontu Venoma. I tak w pierwszej odsłonie opowieści heros zabił Rodericka Kingsleya aka Hobgoblina przez zmiażdżenie jego głowy - tuż po tym, gdy przeciwnik doprowadził do śmierci cioci May.

Do sieci trafiła zapowiedź drugiego zeszytu serii. Wynika z niej, że Spider-Man wciąż znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą. Redaktor naczelny Daily Bugle, J. Jonah Jameson, będzie próbował stworzyć artykuł na temat zbrodniczych działań Pajączka; to właśnie wtedy do siedziby redakcji przedostanie się sam zainteresowany, by najpierw brutalnie złamać rękę dziennikarza, a później zostawić go zakrwawionego.

Oto plansze promocyjne:

Spider-Man: Spider's Shadow #2 - plansze

Zeszyt Spider-Man: Spider's Shadow #2 trafi na amerykański rynek już jutro, 12 maja.