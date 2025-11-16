Spider-Man - kultowi złoczyńcy w nowej wersji? Przeciek ujawnia plany na przyszłość MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Alex Perez z Cosmic Circus został zapytany o to, czy Marvel kiedyś pokaże nowe wersje kultowych przeciwników Spider-Mana – Green Goblina i Doktora Octopusa. Ostatnio widzieliśmy powrót kultowych wersji tych postaci w wykonaniu Willema Dafoe i Alfreda Moliny, ale według Pereza Marvel planuje wprowadzić nowe inkarnacje tych złoczyńców.

Spider-Man - nowe wersje przeciwników

Czytamy w jego odpowiedzi, że Marvel podobnie podejdzie do przyszłości Spider-Mana, jak robią to w serialu animowanym Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa. Nie będzie to identyczne, ale detale fabularne mają być bardzo podobne. Porównał to do tego, jak szczegóły historii w MCU na ogólnym poziomie były podobne do tego, co robiono w serialu A gdyby...?. Nie chciał podać szczegółów, ale najwyraźniej mamy oczekiwać w przyszłości nowego Goblina i Octopusa.

Do tego sądzi, że reżyser filmu Destin Daniel Cretton może powrócić w kolejnej odsłonie. Tak to wyjaśnił:

- Obecnie decyzje są podejmowane z filmu na film, ale teraz morale jest bardzo wysokie w ekipie w związku z tym, jak Destin kształtuje ten film. Trudno będzie go zastąpić – nawet jeśli film nie będzie sukcesem (w co wątpię, ponieważ pan Cretton ma ikrę, by zrobić to, co chce pokazać na ekranie).

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - premiera w 2026 roku w kinach.