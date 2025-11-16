Spider-Man - kultowi złoczyńcy w nowej wersji? Przeciek ujawnia plany na przyszłość MCU
Tym razem nowy przeciek nie dotyczy filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a dalszej przyszłości Pajączka w MCU. Wygląda na to, że Marvel Studios ma plany dotyczące kultowych postaci, które mogą powrócić w innej wersji.
Alex Perez z Cosmic Circus został zapytany o to, czy Marvel kiedyś pokaże nowe wersje kultowych przeciwników Spider-Mana – Green Goblina i Doktora Octopusa. Ostatnio widzieliśmy powrót kultowych wersji tych postaci w wykonaniu Willema Dafoe i Alfreda Moliny, ale według Pereza Marvel planuje wprowadzić nowe inkarnacje tych złoczyńców.
Spider-Man - nowe wersje przeciwników
Czytamy w jego odpowiedzi, że Marvel podobnie podejdzie do przyszłości Spider-Mana, jak robią to w serialu animowanym Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa. Nie będzie to identyczne, ale detale fabularne mają być bardzo podobne. Porównał to do tego, jak szczegóły historii w MCU na ogólnym poziomie były podobne do tego, co robiono w serialu A gdyby...?. Nie chciał podać szczegółów, ale najwyraźniej mamy oczekiwać w przyszłości nowego Goblina i Octopusa.
Do tego sądzi, że reżyser filmu Destin Daniel Cretton może powrócić w kolejnej odsłonie. Tak to wyjaśnił:
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - premiera w 2026 roku w kinach.
Źródło: Cosmic Circus
