Spider-Man 2 - fabularny zwiastun gry. Dwóch Pajączków i przerażający Venom!

fot. SIE

Firmy Insomniac Games i Sony Interactive Entertainment opublikowały w sieci nowy, fabularny zwiastun Marvel's Spider-Man 2. Materiał jest dość krótki i trwa niecałe dwie minuty, ale możemy dowiedzieć się z niego kilku interesujących informacji na temat nadchodzącej produkcji.

Każdy z grywalnych bohaterów ma zmagać się ze swoimi problemami: Peter Parker zalega z płatnościami za dom cioci May, ale nie chce go sprzedać z uwagi na to, ile on dla niego znaczy, a Miles ma napisać esej, który pozwoli dostać mu się na studia, ale za bardzo skupia się na swojej "pracy" jako Spider-Man. W międzyczasie na horyzoncie pojawiają się zupełnie nowe zagrożenia w postaci Kravena Łowcy oraz... Venoma.

Marvel's Spider-Man 2 - zwiastun fabularny

Poniżej możecie zapoznać się także z trzema nowymi grafikami, które opublikowano na łamach PS Blog.

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 - premiera już 20 października, wyłącznie na PlayStation 5.