Twórcy Marvel's Spider-Man i Marvel's Wolverine pracują nad niezapowiedzianym tytułem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Insomniac Games

Reklama

Erin Eberhardt nie zdradziła żadnych szczegółów na temat nowego dzieła studia, ale powiedziała, że jest to tytuł AAA, co oznacza, że będzie to gra o dużym budżecie i ambicjach. Zaznaczyła również, że jest to pierwszy projekt tego kalibru, w którym zajmuje tak ważne stanowisko.

Obecnie nie wiadomo, czym będzie nowa gra Insomniac Games. Niektórzy fani spekulują, że może to być to coś z innej franczyzy Marvela, np. z serii X-Men lub Avengers. Inni uważają, że studio może wrócić do jednej ze swoich starszych serii, takich jak Ratchet i Clank lub Spyro the Dragon bądź też do bardzo lubianej, ale zapomnianej serii Resistance. Dyrektorka projektowa nie chciała zdradzić żadnych szczegółów, ale powiedziała, że jest tym bardzo podekscytowana. Pochwaliła również warunki pracy, jakie panują w studio.

https://twitter.com/Dream_WaIker/status/1683179638288252928

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na kolejne informacje na temat nowej gry Insomniac Games. Nie jest tajemnicą, że studio to tworzy jedne z najlepszych produkcji na rynku, więc z pewnością nowy tytuł będzie wielkim hitem. Na detale najprawdopodobniej trzeba będzie jednak poczekać dłużej, W pierwszej kolejności studio kończy prace nad Marvel's Spider-Man 2, a następnie zajmie się Marvel's Wolverine.