Spider-Man: No Way Home - Charlie Cox zmierza na dokrętki do filmu? Nowe poszlaki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Od dłuższego czasu trwa nowela zatytułowana "kto zagra w Spider-Man: No Way Home?". Wiadomo na razie, że do tytułowej roli powróci Tom Holland, ale ciągle w sieci natknąć można się na poszlaki i doniesienia, że u jego boku zobaczymy nie tylko Andrew Garfielda i Tobey'ego Maguire'a, ale również Charliego Coxa, odtwórcę roli Matta Murdocka z serialu Daredevil.

Czas na kolejną poszlakę o pojawieniu się Coxa w filmie o Pajączku. Okazuje się, że aktor musiał odwołać swój udział na konwencie Celebrity Fan Fest w San Antonio z powodu nagłych zmian w harmonogramie i koniecznej obecności aktora na planie filmowym.

Fani od razu powiązali to z możliwymi dokrętkami do filmu Spider-Man: No Way Home zaplanowanymi na ten termin, więc Cox musiał udać się na plan tej produkcji. Oczywiście wciąż należy to traktować z dystansem i nie ma żadnych oficjalnych doniesień, że Charlie Cox powtórzy rolę Daredevila w MCU, ani też nikt nie potwierdził, że trwają dokrętki do filmu Sony. Pogłoski mogą być jednak prawdziwe, biorąc pod uwagę brak informacji o innych projektach z udziałem Coxa w najbliższym czasie.