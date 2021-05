Spider-Man: No Way Home - kiedy zwiastun? Jest potencjalny termin

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe informacje o filmie Spider-Man: No Way Home pochodzą od dziennikarza Skylera Shulera z TheDisInsider, którego doniesienia przeważnie się sprawdzały. Według jego informacji zwiastun (nie wiadomo, czy pełnoprawny, czy teaser) ma pojawić się jeszcze w pierwszym tygodniu czerwca 2021 roku.

Wiele osób zauważyło, że ostatnio media społecznościowe związane z Sony Pictures zwiększyły aktywność w kwestii Spider-Man: No Way Home. Ustawiano zdjęcia coverowe i bannery zapowiadające premierę właśnie tego filmu. W normalnej sytuacji powinien tam królować Venom 2: Carnage, bo ma premierę we wrześniu, a Pajączek wpada w grudniu 2021 roku.

Spider-Man: No Way Home - kiedy zwiastun?

Dokładna data jest spekulacją, ale wiele wskazuje, że może to być 1 czerwca 2021 roku. Nie tylko dlatego, że jest to Dzień Dziecka, ale również z powodu urodzin Toma Hollanda. Przypomnijmy, że w kwietniu Marvel Studios opublikował pierwszy zwiastun Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni właśnie w urodziny odtwórcy tytułowej roli Simu Liu. Na pewno, gdy trailer od razu pojawi się w sieci, będziecie mogli go obejrzeć na naszych łamach.

W obsadzie filmu są między innymi Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Zendaya, Jamie Foxx i Alfred Molina. W plotkach mówi się między innymi o powrocie Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a do ról Pajączków ze starych filmów. Wszystko za sprawą multiwersum, czyli alternatywnych równoległych światów, w których inne stare historie o superbohaterach normalnie istnieją równolegle do MCU.