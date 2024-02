Spider-Man Noir - Nicolas Cage negocjuje tytułową rolę. To inny Pajączek niż znamy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony Pictures Entertainment

Nicolas Cage grał postać Spider-Mana Noir w filmie animowanym Spider-Man Uniwersum. Ta postać ma pojawić się w wersji aktorskiej w solowym serialu, który nie ma być związany z żadnym istniejącym uniwersum. Według portalu Ankler, powołującego się na swoje źródła, wygląda na to, że Nicolas Cage miałby zagrać go w aktorskiej wersji. Podobno negocjuje rolę i rozmowy są zaawansowane. Jest to o tyle ciekawe, że po ogłoszeniu projekt mówiono, że nie będzie on związany z serialem. Sony nie odpowiedziało dziennikarzom na prośbę o komentarz.

Spider-Man Noir - co wiemy?

Spider-Man Noir jest w skrócie wersją Spider-Mana, która nigdy w aktorskiej wersji się nie pojawiła. Historia skupia się na doświadczonym, starszym superboheterze, który działa w Nowym Jorku w latach 30. XX wieku.

Angaż Nicolasa Cage'a sugeruje, że może w istocie zagrać tę samą postać, która była wariantem Pajączka z jednego z alternatywnych światów równoległych. Nadal fabuła osadzona w jego świecie może działać samodzielnie i w odcięciu od jakiegokolwiek uniwersum.

Jeśli Cage przyjmie rolę, będzie to dla niego pierwsza główna rola w serialu w jego karierze. Do tej pory takiej nie miał, a jego występy w telewizji były związane z byciem prowadzącym programu typu Saturday Night Live czy History of Swear.

Za sterami odpowiadają producenci animacji - Phil Lord i Christopher Miler. Oren Uziel pracuje jako główny scenarzysta.

Wszystko wskazuje, że Spider-Man Noir z głosem Cage'a pojawi się w kolejne odsłonie animowanej serii pt. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.