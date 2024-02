Madame Web - dlaczego zmieniono kultową kwestię ze Spider-Mana? Reżyserka wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Film Madame Web już wszedł na ekrany kin. Pojawia się w nim scena, w której Cassie Webb (Dakota Johnson) wyrusza do Peru, aby dowiedzieć się więcej o swojej zmarłej matce i o tym, dlaczego tak desperacko próbowała znaleźć w Amazonii rzadką odmianę pająków, gdy była z nią w zaawansowanej ciąży. Tam tytułowa bohaterka zostaje powitana przez mężczyznę, który odebrał poród, zanim jej mama zmarła w wyniku rany postrzałowej zadanej przez filmowego złoczyńcę - Ezekiela Simsa (Tahar Rahim).

Mężczyzna okazuje się być członkiem tajemniczej grupy zwanej Las Arañas. Pokazuje jej w wizji, co naprawdę się wtedy wydarzyło. Dowiadujemy się, że jej moce są bardziej rozległe niż sobie wyobrażała. Wtedy padają słowa, że "gdy weźmiesz odpowiedzialność, pojawi się wielka moc". Fani Spider-Mana od razu zauważą, że to nawiązanie do słynnej wypowiedzi wujka Bena: "Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność". W rozmowie z Total Film reżyserka S.J. Clarkson wyjaśniła, dlaczego ona i scenarzyści Matt Sazama, Burk Sharpless oraz Claire Parker, postanowili zmienić kultową frazę.

Chcieliśmy oddać hołd komiksom oraz jej pochodzeniu. Myślę, że każdy bohater ma moment, w którym jego mentor lub ktoś dla niego ważny daje mu radę, która inspiruje go w swojej podróży. I to był jak ukłon w stronę tego, skąd pochodziła, czyniąc [tę kwestię] jej własną.

Słynne zdanie zostało wypowiedziane m.in. przez wujka Bena w Spider-Manie (2002) Sama Raimiego. Pochodzi ono z pierwszych komiksów Stana Lee i Steve’a Ditko - pojawiło się w 15. zeszycie Amazing Fantasy, który ukazał się w 1962 roku.

