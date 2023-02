Spider-Man Noir - powstanie serial aktorski dla Amazona. Czy zobaczymy Petera Parkera?

Marvel

Zaskakującą informację podaje portal Variety. W planach jest niezatytułowany jeszcze serial aktorski o Spider-Manie Noir. Produkcja ma być osadzona we własnym uniwersum, a głównym bohaterem nie będzie Peter Parker.

Będzie to drugi projekt z postaciami, do których prawa ma studio Sony we współpracy z Amazon Prime Video i MGM+. Wcześniej ogłoszono powstanie serialu Silk: Spider Society od showrunnerki Angeli Kang. W planach jest więcej projektów, ale na ten moment mamy tylko ogłoszenia tych dwóch. Scenarzystą serialu o Spider-Manie Noir będzie Oren Uziel, który pracował między innymi z producentami Spider-Man Uniwersum, Philem Lordem i Christopherem Millerem. Ostatnio pracował nad scenariuszem do komedii romantycznej Zaginione miasto z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem. Wcześniej też pracował nad projektami 22 Jump Street, Mortal Kombat z 2021 roku oraz Paradoks Cloverfield.

Spider-Man Noir - kim jest postać?

Spider-Man Noir zadebiutował w komiksie z 2009 roku jako część uniwersum Marvel Noir. Jest to wersja ikonicznego superbohatera, która żyje w Nowym Jorku w latach 30. podczas Wielkiego Kryzysu. Zostaje ugryziony przez pająka ukrytego w skradzionym artefakcie, co pozwoliło mu uzyskać pajęcze moce. Postać pojawiła się wcześniej na ekranie w serialu animowanym Mega Spider-Man, w którym głosu postaci użyczył Milo Ventimiglia, a Nicolas Cage uczynił to w wersji tej postaci w filmie animowanym Spider-Man: Uniwersum.

