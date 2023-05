Spider-Man: Poprzez multiwersum - w filmie zobaczymy więcej niż setkę Spider-Manów

Sony

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją historii nagrodzonego Oscarem filmu z 2018 roku. W nowej odsłonie animowanych przygód Spider-Mana, która zadebiutuje w Polsce już 2 czerwca, Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

Już wcześniej zapowiadano, że w widowisku zobaczymy ogromną liczbę Pajączków, ale teraz współreżyser Justin Thompson ujawnił nieco dokładniejszą liczbę. Okazuje się, że w kontynuacji przyjdzie nam zobaczyć około 280 Spider-Manów. W pierwszej odsłonie Miles Morales spotkał na swojej drodze między innymi Spider-Mana Noir, Petera Porkera, Petera B. Parkera i oczywiście Spider-Gwen. Siłą rzeczy w kontynuacji, multiwersum musiało być jeszcze bogatsze i ciekawe, jak twórcy poradzili sobie ze zmieszczeniem tylu wariantów Spider-Mana w jednym filmie. Przypomnijmy, że jedną z ważniejszych wersji w nowej odsłonie będzie Spider-Man 2099, a zatem Spider-Man z przyszłości znany jako Miguel O'Hara.

