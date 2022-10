Spider-Man: Uniwersum 2 - zdjęcia figurki Spider-Punka ujawniają ważną informację na temat postaci

fot. Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) to nadchodząca animacja, która jest sequelem nagrodzonego Oscarem filmu z 2018 roku. W produkcji poznamy kolejne wersje Spider-Mana, w tym Spider-Punka. Do sieci trafiły zdjęcia figurki inspirowanej postacią. Informacja na opakowaniu wyjawia, że w animacji będzie on Brytyjczykiem, co jest odstępstwem od komiksów, gdzie był on Amerykaninem.

Szczegóły filmu są trzymane w tajemnicy. Jak wiadomo z materiału zaprezentowanego na CinemaCon wydarzenia z poprzedniego filmu o bandzie bohaterów popsuły multiwersum, sprawiając, że złoczyńcy trafiają do nie swoich światów. Spider-Woman łączy siły ze Spider-Manem 2099 oraz Jessiką Drew, aby zapanować nad sytuacją. Do drużyny dołącza Miles Morales.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - figurka Spider-Punka

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Spider-Punk

W obsadzie dubbingu są Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Issa Rae oraz Jason Schwartzman.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera filmu w USA 2 czerwca 2023 roku.