Spider-Man Uniwersum 2 - rozpoczęto prace nad sequelem hitowej animacji

Rozpoczęto produkcję długo wyczekiwanej animacji Spider-Man: Uniwersum 2, sequela nagrodzonego Oscarem filmu Spider-Man Uniwersum z 2018 roku, który był sukcesem zarówno artystycznym jak i kasowym. Specjalista od animacji pracujący nad projektem, Nick Kondo, zamieścił na swoim koncie na Twitterze wideo, które informuje o starcie prac nad animacją i ukazuje logo widowiska oraz rok jego premiery.

Zobaczcie wideo:

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF

— Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020