W Avengers: Doomsday Hayley Atwell znów jako Peggy Carter! Evans jednak Kapitanem Ameryką!?

Avengers: Doomsday rozrasta się w okamgnieniu. Ledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że do portretującego Doktora Dooma Roberta Downeya Jr. dołączył wracający do MCU Chris Evans. Teraz przyszedł czas na kolejne informacje obsadowe: jak raportuje serwis Deadline, w filmie Marvela reżyserowanym przez braci Russo Hayley Atwell raz jeszcze zagra Peggy Carter!

Jakby tego było mało, ten sam portal ujawnia, że Evans "prawdopodobnie" powtórzy rolę Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki - dzisiejsze doniesienia na temat tego, że w opowieści miałby on zagrać Nomada, najwyraźniej nie są zgodne z prawdą.

Marvel nie odpowiedział na prośbę o komentarz w całej sprawie, jednak biorąc pod uwagę źródło informacji, możemy je uznać za pewnik. Deadline już 3 lata temu wyjawił, że Evans rozważa powrót do MCU, a Atwell w ramach tych samych negocjacji starała się o samodzielny film poświęcony albo Agentce Carter, albo Kapitan Carter (której podkłada głos w animacji A gdyby... ?). Wygląda na to, że wszyscy zainteresowani uznali, iż dołączenie Evansa i Atwell do obsady Avengers: Doomsday jest najlepszą opcją.

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja 2026 roku.