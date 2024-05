Spin-off hitu Teoria wielkiego podrywu ma tytuł. O kim opowiada?

fot. materiały prasowe

Teoria wielkiego podrywu doczekała się już jednego spin-offu w postaci serialu Młody Sheldon, który niebawem zakończy się na 7. sezonie. Drugi spin-off będzie wychodzić od wydarzeń z tej produkcji i ma opowiadać o Georgie'em i Mandy Cooperach.

Teoria wielkiego podrywu - tytuł spin-offu

Telewizja CBS oficjalnie ogłosiła, że tytuł będzie brzmieć: Georgie & Mandy's First Marriage. Jest on odwołaniem do rzeczy z finałowego sezonu Teorii wielkiego podrywu, w którym Sheldon wyjawił, że jego brat Georgie był dwukrotnie żonaty i rozwiedziony. Serial ma zadebiutować jesienią 2024 roku na antenie CBS w Stanach Zjednoczonych.

Chuck Lorre, Steven Molaro i Steve Holland stoją za sterami serialu. Cała trójka pracowała przy hitach Teoria wielkiego podrywu oraz Młody Sheldon. Prace na planie mają ruszyć w lipcu 2024 roku. Tytułowe role ponownie zagrają Montana Jordan oraz Emily Osment. Na razie nie wiadomo, czy jakieś inne znane postacie mają się pojawić. Szczegóły nie zostały wyjawione.