SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated trafi na urządzenia mobilne

THQ Nordic

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated to odświeżona wersja platformówki z 2003 roku. Tytuł ten trafił na pecety oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, ale na tym nie koniec. Niespodziewanie poinformowano, że gra zostanie przeniesiona także na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS.

Będzie to kompletna produkcja - po zapłaceniu za nią 8,99$ otrzymamy dostęp do całej zawartości, takiej jak na pozostałych platformach. Mobilne wydanie będzie też wolne od jakichkolwiek reklam czy mikrotransakcji. Opublikowano też nowy zwiastun.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated zadebiutuje na sprzętach z systemami Android i iOS już 21 stycznia tego roku.