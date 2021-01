Hitman 3 - ile miejsca na dysku zajmie gra? Jeden z twórców ujawnia rozmiar

IO Interactive

W tym miesiącu czeka nas premiera Hitman 3, najnowszej odsłony serii o losach Agenta 47. Na forum ResetEra pojawił się wpis jednego z pracowników IO Interactive, który ujawnił rozmiar gry. Ma ona wymagać około 100 GB wolnego miejsca na dysku. Dobra wiadomość jest jednak taka, że rozmiar ten obejmuje też zawartość z poprzednich dwóch odsłon nowej trylogii.

Warto bowiem przypomnieć, że posiadacze gier Hitman i Hitman 2 będą mogli uzyskać dostęp do misji z tych produkcji także w grze Hitman 3. Co więcej, zawartość z poprzedniczek doczeka się pewnego odświeżenia - m.in. odbić SSR oraz wsparcia dla PlayStation VR. Oznacza to, że kompletną trylogię będzie można przejść w wirtualnej rzeczywistości.

Hitman 3 zadebiutuje 20 stycznia na PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.