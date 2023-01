SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - czym jest gra? Dzieci wyjaśniają to w nowym zwiastunie

fot. THQ Nordic

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake to nadchodząca platformówka 3D o tytułowym, gąbczastym bohaterze, który mieszka w Bikini Dolnym. Wydawca tej produkcji, firma THQ Nordic, postanowiła zasięgnąć opinii ekspertów i opublikowała nowy zwiastun, do którego zaangażowano dzieci.

Młodzi odbiorcy dzielą się w materiale swoimi wrażeniami na temat nadchodzącego tytułu. Dowiadujemy się między innymi, że The Cosmic Shake wygląda, jak połączenie gry wideo oraz filmu, a głupie życzenia mogą czasami mieć... nieoczekiwane konsekwencje.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - data premiery i edycja kolekcjonerska

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake zadebiutuje już 31 stycznia tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowani gracze mogą sięgnąć zarówno po standardowe wydanie, jak i bogatszą edycję kolekcjonerską, w której znajdzie się między innymi wysoka na 25 centymetrów figurka oraz dmuchany Patryk Rozgwiazda.

fot. THQ Nordic