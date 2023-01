Remnant: From the Ashes trafi na Nintendo Switch. Pierwszy zwiastun pokazuje fragment rozgrywki

fot. Gunfire Games

Remnant: From the Ashes to produkcja z 2019 roku, która połączyła trzecioosobową strzelankę i elementy charakterystyczne dla gier typu soulslike. Gracze zwiedzali tam postapokaliptyczny świat, stawali do walki, zdobywali cenne doświadczenie oraz łupy, które pozwalały im radzić sobie z kolejnymi, jeszcze większymi zagrożeniami. Tytuł ten spotkał się z pozytywnym odbiorem na pecetach oraz konsolach Sony i Microsoftu, a już wkrótce będą mogli zapoznać się z nim również posiadacze Nintendo Switch.

Port na Switcha ma zadebiutować "wkrótce", ale żaden konkretny termin jeszcze nie padł. Dostaliśmy natomiast krótki zwiastun, którego końcówka prezentuje kilkusekundowe spojrzenie na gameplay. Wygląda na to, że twórcy nie musieli pokusić się o zbyt daleko idące kompromisy, by przenieść swoje dzieło na niewielką konsolkę Nintendo, choć na szczegółowe analizy przyjdzie jeszcze czas.

Remnant: From the Ashes - zwiastun wersji Nintendo Switch