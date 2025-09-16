placeholder
Reklama
placeholder

Zwiastun filmu biograficznego o legendarnym muzyku. Mroczny okres, genialny album

Pojawił się kolejny zwiastun Springsteen: Ocal mnie od nicości​. To nowy film biograficzny, który bierze na tapet życie Bruce'a Springsteena, legendarnego piosenkarza i tekściarza.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  film biograficzny 
bruce springsteen Springsteen: Deliver Me From Nowhere Springsteen: Ocal mnie od nicości
Springsteen: Ocal mnie od nicości Fot. Materiały prasowe
Reklama

Springsteen: Ocal mnie od nicości skupia się przede wszystkim na burzliwych wydarzeniach, związanych z nagrywaniem przełomowego albumu Nebraska z 1982 roku. W tym czasie piosenkarz zmagał się z depresją i nagrywał utwory domowym magnetofonem w swojej sypialni. To był mroczny okres w jego życiu i nie zdawał sobie sprawy, że jest kilka miesięcy od załamania nerwowego.

Springsteen: Ocal mnie od nicości - zwiastun

Zwiastun filmu biograficznego Springsteen: Ocal mnie od nicości możecie zobaczyć poniżej: 

Springsteen: Ocal mnie od nicości - fabuła, reżyseria, obsada, premiera

Film powstał na podstawie książki Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska autorstwa Warrena Zanesa, która próbowała wniknąć głęboko w umysł piosenkarza, gdy tworzył jeden ze swoich najpopularniejszych albumów, jednocześnie walcząc ze swoimi wewnętrznymi demonami. Za reżyserię odpowiada Scott Cooper. W obsadzie są Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser i Stephen Graham. Produkcja zadebiutuje oficjalnie w kinach 24 października 2025 roku. Część krytyków mogła go już jednak zobaczyć na różnych festiwalach filmowych.

Źródło: www.worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  film biograficzny 
bruce springsteen Springsteen: Deliver Me From Nowhere Springsteen: Ocal mnie od nicości
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Deliver Me from Nowhere
Deliver Me from Nowhere Biografia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Robert Redford
-

Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina

2 Ricky Gervais
-

Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty

3 Wiedźmin
-
Exclusive

W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły

4 Wielka Warszawska
-

Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

5 Mortal Kombat 2 - driver
-

Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

6 The Housemaid
-

Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried. Zdjęcia i plakaty z thrillera The Housemaid

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e178

Moda na sukces

s05e04

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e172

Zatoka serc

s42e07

s2025e181

Anderson Cooper 360

s2025e185

The Lead with Jake Tapper

s01e97
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Alexis Bledel
Alexis Bledel

ur. 1981, kończy 44 lat

Mickey Rourke
Mickey Rourke

ur. 1952, kończy 73 lat

Madeline Zima
Madeline Zima

ur. 1985, kończy 40 lat

Maria Kowalska
Maria Kowalska

ur. 1996, kończy 29 lat

Max Minghella
Max Minghella

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV