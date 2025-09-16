Zwiastun filmu biograficznego o legendarnym muzyku. Mroczny okres, genialny album
Pojawił się kolejny zwiastun Springsteen: Ocal mnie od nicości. To nowy film biograficzny, który bierze na tapet życie Bruce'a Springsteena, legendarnego piosenkarza i tekściarza.
Springsteen: Ocal mnie od nicości skupia się przede wszystkim na burzliwych wydarzeniach, związanych z nagrywaniem przełomowego albumu Nebraska z 1982 roku. W tym czasie piosenkarz zmagał się z depresją i nagrywał utwory domowym magnetofonem w swojej sypialni. To był mroczny okres w jego życiu i nie zdawał sobie sprawy, że jest kilka miesięcy od załamania nerwowego.
Springsteen: Ocal mnie od nicości - zwiastun
Zwiastun filmu biograficznego Springsteen: Ocal mnie od nicości możecie zobaczyć poniżej:
Springsteen: Ocal mnie od nicości - fabuła, reżyseria, obsada, premiera
Film powstał na podstawie książki Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska autorstwa Warrena Zanesa, która próbowała wniknąć głęboko w umysł piosenkarza, gdy tworzył jeden ze swoich najpopularniejszych albumów, jednocześnie walcząc ze swoimi wewnętrznymi demonami. Za reżyserię odpowiada Scott Cooper. W obsadzie są Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser i Stephen Graham. Produkcja zadebiutuje oficjalnie w kinach 24 października 2025 roku. Część krytyków mogła go już jednak zobaczyć na różnych festiwalach filmowych.
Źródło: www.worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1985, kończy 40 lat