Zwiastun filmu biograficznego o legendarnym muzyku. Mroczny okres, genialny album

Fot. Materiały prasowe

Springsteen: Ocal mnie od nicości skupia się przede wszystkim na burzliwych wydarzeniach, związanych z nagrywaniem przełomowego albumu Nebraska z 1982 roku. W tym czasie piosenkarz zmagał się z depresją i nagrywał utwory domowym magnetofonem w swojej sypialni. To był mroczny okres w jego życiu i nie zdawał sobie sprawy, że jest kilka miesięcy od załamania nerwowego.

Springsteen: Ocal mnie od nicości - zwiastun

Zwiastun filmu biograficznego Springsteen: Ocal mnie od nicości możecie zobaczyć poniżej:

Springsteen: Ocal mnie od nicości - fabuła, reżyseria, obsada, premiera

Film powstał na podstawie książki Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska autorstwa Warrena Zanesa, która próbowała wniknąć głęboko w umysł piosenkarza, gdy tworzył jeden ze swoich najpopularniejszych albumów, jednocześnie walcząc ze swoimi wewnętrznymi demonami. Za reżyserię odpowiada Scott Cooper. W obsadzie są Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser i Stephen Graham. Produkcja zadebiutuje oficjalnie w kinach 24 października 2025 roku. Część krytyków mogła go już jednak zobaczyć na różnych festiwalach filmowych.