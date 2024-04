Spy x Family Code: White - czy trzeba znać serial, by obejrzeć film anime w kinie?

© 2023 SPY x FAMILY The Movie Project © Tatsuya Endo/Shueisha

Serial anime Spy x Family jest jednym z najpopularniejszych w ostatnich latach. Doczekał się dwóch sezonów, w których śledzimy perypetie dość specyficznej rodziny, W jej skład wchodzą Loid (superszpieg), Yor (zawodowa zabójczyni) i ich adoptowana córka Anya (ma moc czytania w myślach). Oczywiście każdy nie zna tajemnicy drugiej osoby poza dziewczynką, która wie wszystko o rodzicach. Potem powstał kinowy film, który od 26 do 28 kwietnia można oglądać w Polsce.

Spy x Family Code: White - czy trzeba znać serial?

Można spokojnie iść do kina, bo twórcy zrealizowali kinowy film anime tak, aby nie trzeba było znać w ogóle serialu. Pełnometrażowa produkcja to samodzielna historia, która nie ma związku z serialową fabułą ani nie jest potrzebna żadna wiedza z poszczególnych odcinków, by ją śledzić. Obok głównej obsady pojawiają się postacie drugoplanowe, ale ich rola jest na tyle klarowna i marginalna, że znajomość poprzednich spotkań nie jest konieczna.

Wszystko dzięki temu, jak Spy x Family Code: White się rozpoczyna. Początek filmu jest taki, że twórcy doskonale przedstawiają głównych bohaterów, czyli Loida, Yor i Anyę, więc widzowie wiedzą wszystko, co jest potrzebne, aby śledzić ich dalsze losy. Udaje się to osiągnąć prostymi metodami, ale dość skutecznie.

Spy x Family Code: White jest więc idealnym tworem, gdy twórcy chcą przedstawić ten świat widzom, którzy jeszcze serialu nie oglądali. Wszystko jest dobrze przedstawione i zrozumiałe, a konwencja balansująca perfekcyjnie pomiędzy komedią i akcją działa należycie.

Spy x Family Code: White - ops fabuły

On jest szpiegiem. Ona jest zabójczynią. Loid i Yor prowadzą podwójne życie, jednocześnie udając idealną rodzinę. Jednak ich adoptowana córka Anya, telepatka, wie o ich ekscytujących sekretach. Pod przykrywką zabrania rodziny na weekendowy zimowy wypad, Loid pracuje nad swoją obecną misją. Operacja Strix okazuje się być trudna, zwłaszcza że Anya przypadkowo się w nią wplątuje i inicjuje wydarzenia, które zagrażają pokojowi na świecie!

