Czy smok Spyro powróci w tym roku? Tajemnicza grafika twórców gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Activision

Studio Toys for Bob, które przyniosło nam m.in. świetną produkcję Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas, prawdopodobnie szykuje dla graczy kolejną odsłonę przygód Spyro. Na twitterowym profilu tego zespołu deweloperów pojawiła się bowiem grafika, która może sugerować, że w tym roku czekają nas jakieś niespodzianki związane z tą właśnie marką.

Na grafice znalazł się wizerunek Spyro z dopiskiem "25th" - to najprawdopodobniej nawiązanie do tego, że w tym roku seria będzie obchodzić swoje 25. urodziny. Wydaje się, że to idealna okazja do ujawnienia zupełnie nowej produkcji z tym sympatycznym bohaterem, ale na potwierdzenie tej teorii musimy jeszcze zaczekać.

https://twitter.com/ToysForBob/status/1612890609668460544

Aktualnie studio wspiera zespoły produkcyjne Activision, które pracują przy marce Call of Duty, ale to nie wszystko. Toys for Bob pracuje także na swój rachunek przy Crash Team Rumble, multiplayerowej grze zręcznościowej, która przygotowywana jest dla konsol PlayStation oraz Xbox. Jej data premiery nie jest znana - wiemy jedynie, że ma ona zadebiutować jeszcze w tym roku.