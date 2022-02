Squid Game - gwiazdy zdobyły statuetki na SAG Awards! "To dopiero początek" mówi Lee Jung-Jae

fot. Materiały Prasowe

Squid Game zapisał się w historii jako pierwszy serial nieanglojęzyczny, który zdobył uznanie widzów i przebił się na gali Nagród Gildii Aktorów Ekranowych (Sag Awards). Lee Jung-Jae i Jung Ho-Yeon zdobyli statuetki za swoje występy w koreańskiej produkcji. Lee Jung-Jae rozmawiał za kulisami o tym, jak koreański przemysł filmowy powinien skorzystać na ich sukcesie.

Myślę, że to dopiero początek. Istnieje wiele koreańskich treści, które są tak samo zabawne i wzruszające jak Squid Game. Proszę, abyście zwracali na nie uwagę i okazywali nam dużo wsparcia. Oglądajcie koreańskie produkcje! Jest wiele wspaniałych postaci, które są świetnie wyrażone w najdrobniejszych szczegółach. To samo tyczy się aktorów i aktorek, którzy mają ogromny potencjał.

Lee pokonał między innymi Billy'ego Crudupa z The Morning Show. Jung Ho-Yeon zmierzyła się z Elisabeth Moss (Opowieść podręcznej), Sarah Snook (Sukcesja) oraz gwiazdami The Morning Show - Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.

Squid Game stał się popkulturowym fenomenem, gdy zadebiutował 17 września 2021 roku. Członek obsady Oh Yeong-su (serialowy Oh Il-nam) odebrał w styczniu Złoty Glob za najlepszą rolę drugoplanową w telewizji. W sezonie nagród 2021-2022 koreański projekt zdobył również nominacje do wielu nagród: ACE Eddie Awards, Art Directors Guild Awards, Critics' Choice Awards i Critics' Choice Super Awards, Cinema Audio Society Awards, Costume Designers Guild Awards, Film Independent Spirit Awards, Golden Globes, Gotham Awards, Golden Reel Awards, PGA Awards, Society of Composers and Lyricists Awards oraz Visual Effects Society Awards.

