STALKER 2 z polskim dubbingiem zamiast rosyjskiego? Tego chcą gracze z Ukrainy

fot. GSC Game World

Prace nad grą STALKER 2 zostały wstrzymane po najechaniu Rosji na Ukrainę, czyli kraj, w którym tworzona jest ta produkcja. Grupa fanów postanowiła stworzyć petycję kierowaną do twórców ze studia GSC Game World, której celem jest zachęcenie deweloperów do usunięcia kwestii nagranych w języku rosyjskim. Proponują oni, by zastąpić je polskim dubbingiem, co ma być ukłonem w stronę Polaków, którzy aktywnie zaangażowali się w pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wojny.

To Polacy aktywnie pomagają Ukraińcom od pierwszego dnia wojny. A taki krok ze strony ukraińskiego studia byłby w stu procentach miły dla całej polskiej, a zarazem ukraińskiej publiczności - tłumaczą inicjatorzy akcji.

Pod petycją podpisało się już ponad 3 tysiące osób, a celem jest zebranie pięciu tysięcy. Twórcy z GSC Game World jak na razie w żaden sposób nie odnieśli się do tego pomysłu.

