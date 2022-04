Dune: Spice Wars - poznaliśmy datę premiery gry we wczesnym dostępie

fot. Funcom

Firmy Shiro Games i Funcom, czyli twórcy i wydawca gry Dune: Spice Wars, ujawniły, kiedy pierwsi gracze będą mogli sprawdzić ten tytuł. Okazuje się, że stanie się to już niedługo, bo 26 kwietnia zadebiutuje on w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Warto zaznaczyć, że na start otrzymamy wszystkie najważniejsze mechaniki, ale zabraknie pewnej zawartości czy trybów - te będą dodawane dopiero w kolejnych aktualizacjach. Deweloperzy przewidują, że wczesny dostęp potrwa od około 9 do 12 miesięcy, w zależności od tempa prac.

Przy okazji ujawniono też nową grywalną frakcję w grze, Fremenów. To rdzenni mieszkańcy Arrakis, co odczuje się podczas rozgrywki. Otoczenie wpływa na nich w mniejszym stopniu: mogą podróżować dłużej bez bez zmęczenia, a także skradać się i organizować zasadzki na niczego nie spodziewających się przeciwników.

Z jednostkami Fremenów możecie zapoznać się na grafice znajdującej się na początku poniższej galerii. W dalszej jej części znajdziecie screeny z Dune: Spice Wars.

Dune: Spice Wars

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.