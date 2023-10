Córka legendarnego Stana Lee złożyła pozew. Szykuje się walka prawna

1. GROOT – i nie chodzi o Groota ze Strażników Galaktyki. Przed nim inny członek tej rasy pojawił się w komiksach. Zadebiutował jako "The Monster from Planet X" i po wylądowaniu na Ziemi pochłaniał drzewa i inne obiekty z drewna, dzięki czemu mógł rosnąć w siłę. Chciał za pomocą swoich korzeni porwać miasteczko, by poddać je badaniom na swojej planecie. Plany te udaremnił jego naukowiec – pokonał go specjalną rasą termitów.