Stan Lee znów w MCU? Marvel może go cyfrowo wskrzesić - firma nabyła prawa

Marvel

Stan Lee może ponownie pojawić się w MCU. Jak donosi serwis Hollywood Reporter, Marvel Studios na mocy specjalnej umowy zyskało na 20 lat prawa do eksponowania wizerunku zmarłej w 2018 roku ikony świata powieści graficznych, współautora komiksowych Avengers, Spider-Mana, Thora czy Hulka. Gościnne występy nieodżałowanego "The Mana" stały się integralnym elementem prawie wszystkich produkcji wchodzących w skład pierwszych 3 faz Kinowego Uniwersum Marvela.

Dom Pomysłów podpisał określoną na 20 lat trwania umowę ze spółką Stan Lee Universe, kontrolowaną wspólnie przez firmy Genius Brands International i POW! Entertainment. Na mocy dokumentu Marvel może teraz wykorzystywać imię i nazwisko, głos, podpis oraz wizerunek legendarnego artysty w filmach i produkcjach telewizyjnych, jak również w parkach tematycznych Disneya, organizowanych przez siebie wydarzeniach promocyjnych czy w ramach kampanii marketingowych. Umowa nie dotyczy wyłącznie materiałów archiwalnych; teoretycznie Marvel może cyfrowo wskrzesić Stana Lee i kontynuować jego gościnne występy w MCU.

Taki obrót spraw sugeruje zresztą dyrektor Genius Brands, Andy Heyward:

W gruncie rzeczy umowa ta gwarantuje, że Stan - poprzez technologię cyfrową, materiały archiwalne i inne formy - będzie nadał żył na najważniejszej arenie: w filmach Marvela i parkach Disneya. Oferta w tym przypadku jest naprawdę szeroka. Widzowie otaczali Stana uwielbieniem, więc jeśli to zostanie zrobione ze smakiem i klasą, a także szacunkiem dla tego, kim on był, przyjęcie powinno być dobre. On miał cudowną osobowość i długo, długo po tym, jak umrze każdy z nas, wciąż będzie kwintesencją Marvela.

Z drugiej jednak strony informatorzy Hollywood Reportera studzą zapał w materii ewentualnego, cyfrowego wskrzeszenia "The Mana". Ich zdaniem nie jest w tej chwili jasne, czy widzowie naprawdę chcieliby, aby Stan Lee pojawił się w MCU na podobnej zasadzie jak Carrie Fisher i Peter Cushing w ekranowym świecie Star Wars.