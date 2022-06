Star Trek - admirał Janeway w wersji aktorskiej? Aktorka komentuje szanse

fot. materiały prasowe

Kate Mulgrew wpisała się na zawsze do historii gatunku science fiction dzięki roli kapitan Kathryn Janeway w serialu Star Trek: Voyager. Po wielu latach wróciła do roli w serialu animowanym Star Trek: Prodigy. W ramach promocji jej roli w Człowiek, który spadł na ziemię zadano pytanie o jej potencjalny powrót do roli w wersji aktorskiej. Padło pytanie, czy jest szansa, że nieoczekiwanie zobaczymy ją w finałowym sezonie Star Trek: Picard.

Star Trek - Janeway w wersji aktorskiej

Mulgrew przyznaje, że raczej nie ma szans na pojawienie się w Star Trek: Picard, bo prace na planie już się zakończyły. Oczywiście, jeśli coś takiego jest przygotowywane jako niespodzianka, aktorka i tak otwarcie by tego nie potwierdziła z uwagi na podpisane NDA.

- Po raz pierwszy patrzę na koncept powrotu zupełnie inaczej. Zastanawiam się, co by się wydarzyło, jeśli wróciłaby w wersji aktorskiej.

Ta wypowiedź sugeruje, że po raz pierwszy Kate Mulgrew nie jest zamknięta na tę ewentualność. Nie wiadomo jednak, czy producenci Star Treka mają co do tego jakieś plany.

Kate Mulgrew nadal będzie głosem Janeway w 2. sezonie serialu animowanego Star Trek: Prodigy. Sama zapowiada, że fanów czeka wiele niespodzianek w kolejnych odcinkach. Zwłaszcza, że Mulgrew nie gra już tylko hologramu wyglądającego jak Janeway, ale też samą panią admirał.