Star Trek: Discovery online w Polsce - gdzie oglądać? Mamy daty wszystkich serii - w tym 5. sezonu!

fot. materiały prasowe

Reklama

Wiemy z oficjalnego komunikatu, że platforma streamingowa SkyShowtime ma prawa do serialu Star Trek: Discovery i wprowadzi wszystkie sezony na ekrany. W tym piątą i finałową serię, która niebawem wystartuje. Przypomnijmy, że od dawna ten serial nie był dostępny w Polsce po tym, jak tuż przed premierą 4. sezonu serwis Netflix stracił prawa. Wówczas cały Star Trek: Discovery został usunięty z platformy.

Star Trek: Discovery - sezony 1-3 - kiedy premiera?

Jak udało nam się ustalić, pierwsze trzy serie zadebiutują w całości w SkyShowtime już 8 marca 2024 roku.

Star Trek: Discovery - sezon 4 - kiedy premiera?

4. sezon to ten, który już w Polsce nie miał dystrybucji. Jak udało nam się ustalić, trafi on do serwisu SkyShowtime już 22 marca. Cały sezon będzie od razu dostępny.

Star Trek: Discovery - sezon 5 - kiedy premiera?

Światowa premiera finałowego sezonu ma miejsce 4 kwietnia w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego. Kiedy w Polsce? Jak udało nam się ustalić, premierowy odcinek pojawi się od razu 5 kwietnia w godzinach porannych. Oznacza to, że od razu w dzień premiery światowej będziemy mogli na bieżąco oglądać ostatni sezon. Każdy nowy odcinek co tydzień w piątek.

Star Trek: Discovery - opis fabuły 5. sezonu

W piątym, finałowym sezonie serialu Star Trek: Discovery kapitan Burnham i załoga U.S.S. Discovery odkrywają tajemnicę, od której zaczyna się ich kolejna spektakularna podróż przez galaktykę. Tym razem będą szukać starożytnej mocy, której istnienie było ukrywane przez wieki. W tych poszukiwaniach mają jednak konkurencję – groźnych wrogów, desperacko pragnących tej samej mocy i gotowych zrobić wszystko, żeby ją zdobyć.

Zobacz także: