Star Trek: Ego Quest - SNL parodiuje lot w kosmos Jeffa Bezosa

fot. materiały prasowe

Skecz z programu Saturday Night Live śmieje się z Jeffa Bezosa i pozostałych miliarderów bawiących się w kosmosie. Pojawiają się również Richard Branson oraz Elon Musk. W rolę Bezosa wciela się prowadzący najnowszy odcinek Owen Wilson, a w jego brata wciela się jego rodzony brat Luke Wilson. Na ekranie są też Andrew Dismukes, Heidi Gardner, Alex Moffat, Mikey Day i Kennan Thompson.

Zobaczcie i oceńcie jak wyszło!

Drugi skecz to powrót Owena Wilsona do roli Zygzaka z serii Auta. W nim też aktor przybywa do studia w sprawie Aut 4. Ma nagrać nowe dialogi, ale szybko się okazuje, że są bardzo niestosowne. Wychodzi na to, że Zygzak stał się złoczyńcą.