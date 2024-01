fot. Paramount+/Amazon

W 2023 roku serial Star Trek: Picard zakończył się na 3. sezonie. W nim tytułowego bohatera zagrał ponownie Patrick Stewart. Wygląda na to, że udział aktora w tej kultowej franczyzie jeszcze się nie skończył.

Patrick Stewart dostanie scenariusz do nowego filmu Star Trek

Patrick Stewart wcielał się w Picarda w serialu Star Trek: Następne pokolenie, a potem wystąpił w czterech filmach z serii. W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Say Confused aktor przyznał, że były one różnej jakości, ale najlepszym z nich był ten wyreżyserowany przez Jonathana Frakesa - Star Trek: Pierwszy kontakt. Dodał, że reżyser był jedną z tych osób, które miały na niego największy wpływ, a także na serial Star Trek: Picard. Ma to związek z jego doświadczeniem i zrozumieniem złożoności, którą potrafi przenieść na ekran. Dodał, że różnorodność i zmiany są ważne. Dla Stewarta to wszystko jest jak ciągła procedura. Następnie powiedział:

Dopiero wczoraj wieczorem usłyszałem o scenariuszu, który jest w trakcie pisania. I jest pisany specjalnie z myślą o aktorze Patricku, który ma w nim zagrać. Powiedziano mi, że mam go otrzymać w ciągu mniej więcej tygodnia, więc jestem bardzo podekscytowany, ponieważ brzmi to jak projekt, w którym eksperymentowanie, które chcę przeprowadzić, będzie niezbędne w przypadku tego rodzaju materiału.

Stewart już wcześniej wspominał, że chciałby zagrać w jeszcze jednym filmie z franczyzy Star Trek. Przyznał, że chciałby bardziej zgłębić emocje swojej postaci.

