Star Trek: Picard będzie nawiązywać do naszej rzeczywistości. 2. sezon potwierdzony

Star Trek: Picard ma odwoływać się do tego, jak wygląda współczesny świat. Akiva Goldsman, producent serialu tłumaczy, że nasz świat jest podzielony, a zbyt dużo jest marginalizacji osób i brak empatii. Uważa on, że Star Trek zawsze pomagał leczyć społeczne fobie i choroby.

Patrick Stewart szybko dodał, że to nie oznacza robienia z Picarda serialu politycznego. Nadal ma być to rozrywka, która jego zdaniem ma odzwierciedlać świat, w którym żyjemy i według niego Star Trek zawsze to robił.

Podczas panelu również oficjalnie potwierdzono zamówienie 2. sezonu Star Trek: Picard. Szczegółów na temat liczby odcinków nie ujawniono.

W obsadzie są również Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd i Santiago Cabrera. Showrunnerem jest Michael Chabon, znany pisarz science fiction i scenarzysta. Na ekranie zobaczymy powrót postaci ze starych seriali ze świata Star Trek: Jeri Ryan, Jonathan Del Arco, Jonathan Frakes oraz Brent Spiner.

Star Trek: Picard - premiera w platformie Amazon odbędzie się 24 stycznia 2020 roku.

