Star Trek - scenarzysta skomentował projekt i współpracę z Quentinem Tarantino

materiały prasowe

Niewiele wiadomo na temat planów dotyczących ewentualnej realizacji filmu z uniwersum Star Trek w reżyserii Quentina Tarantino. Wiemy, że twórca Pulp Fiction pracował osobiście ze scenarzystą Markiem L. Smithem (Zjawa) nad scenariuszem, a sam obraz miałby być tworzony z wysoką kategorią wiekową. Pomysł Tarantino jest oparty na klasycznym odcinku serialu Star Trek: Oryginalna Seria, który rozgrywał się na Ziemi w latach 30. i był utrzymany w klimacie gangsterskim. Teraz na temat projektu wypowiedział się scenarzysta:

Napisałem Star Treka z Tarantino i było to scenariusz SF, przy którym mogłem bawić się pomysłami i przekraczać pewne granice.

Smith dodał, że nie jest zagorzałym Trekkie, ale pociągają go głębokie postacie z uniwersum.

Wszystkie relacje wydawały się takie prawdziwe i były czymś, z czym mogłem się utożsamiać.

Ujawnił, że w filmie pojawi się Kirk. Zaznaczył, że pisząc o nim świetnie się bawili. Tarantino wcześniej wyjawił, że chciałby wprowadzić do serii... elementy w stylu Pulp Fiction.

Nie wiem, czy to zrobię, czy nie. Muszę to rozgryźć, ale Mark napisał świetny scenariusz. Bardzo mi się podoba. Jest kilka rzeczy, nad którymi muszę popracować, ale naprawdę bardzo to lubię.