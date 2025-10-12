Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Pierwszy klip z 4. sezonu Star Trek: Strange New Worlds. U.S.S. Enterprise na ratunek!

W trakcie New York Comic Con zaprezentowano pierwszy klip z nadchodzącego 4. sezonu serialu Star Trek: Strange New Worlds. Co tym razem czeka załogę U.S.S. Enterprise?
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  star trek: strange new... 
new york comic con klip
Star Trek: Strange New Worlds: sezon 4 fot. Paramount+
Reklama

Niedawno 3. sezon serialu Star Trek: Strange New Worlds dobiegł końca, a już w trakcie New York Comic Con otrzymujemy materiały zapowiadające kolejną serię. Tym razem zaprezentowano akcję ratunkową U.S.S. Enterprise, które na czele ze swoim kapitanem (Anson Mount) trafia w samo oko cyklonu, aby uratować z niego inny statek. Sprawy przybierają jednak mroczny obrót, gdy Enterprise zostaje pozbawione prądu, a statek zaczyna dryfować w przestrzeni kosmicznej.

Pełny zwiastun Star Trek: Starfleet Academy. Studenckie życie w Gwiezdnej Flocie

Star Trek: Strange New Worlds - pierwszy klip z 4. sezonu

Oto pierwszy klip z 4. sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy. Jak Wam się podoba zapowiedź nowej przygody?

W trakcie panelu, na którym obecni byli również członkowie obsady - Ethan Peck, Celia Rose Gooding, Melissa Navia oraz Martin Quinn - zaprezentowano też materiał zza kulis, w którym pokazano, jak powstały kostiumy do poprzedniego, trzeciego sezonu.

Nie zdradzono, kiedy będzie premiera nowej serii.

Najlepsze seriale z uniwersum Star Trek

11. Star Trek: Enterprise - 56% (krytycy), 80% (publiczność)

arrow-left
11. Star Trek: Enterprise - 56% (krytycy), 80% (publiczność)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  star trek: strange new... 
new york comic con klip
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Star Trek: Nieznane nowe światy
Oglądaj TERAZ Star Trek: Nieznane nowe światy Sci-Fi

Najnowsze

1 Daredevil (Daredevil: Odrodzenie) - stracił swoich najbliższych przyjaciół, co pogłębiło jego izolację. Jednocześnie przygotowuje się do nowej wojny z Kingpinem.
-

Spider-Man 4 i Daredevil jednak bez większych powiązań? Szef Marvela studzi entuzjazm

2 1.Xmen '97 sezon 1. - 99%
-

Zwiastun 2. sezonu X-Men '97 wyciekł do sieci! Apocalypse nadchodzi

3 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Pełny zwiastun Star Trek: Starfleet Academy. Studenckie życie w Gwiezdnej Flocie

4 Lśnienie
-

Ranking najciekawszych postaci i istot z uniwersum Stephena Kinga

5 Mortal Kombat 2 - Johnny Cage
-

Będzie Mortal Kombat 3! Twórcy o tym, jak poprawili drugą część

6 Wonder Man
-

Marvel zaskakuje świeżością. Zwiastun serialu Wonder Man zapowiada satyrę kina superbohaterskiego!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e01

One-Punch Man

s51e02

Saturday Night Live

s38e03

48 Hours Mystery

s2025e24

Miejsce zbrodni

s09e07

Selviytyjät Suomi

s01e03

s01e01

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hugh Jackman
Hugh Jackman

ur. 1968, kończy 57 lat

Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada

ur. 1960, kończy 65 lat

Rafał Zawierucha
Rafał Zawierucha

ur. 1986, kończy 39 lat

Josh Hutcherson
Josh Hutcherson

ur. 1992, kończy 33 lat

Brian J. Smith
Brian J. Smith

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV