Pierwszy klip z 4. sezonu Star Trek: Strange New Worlds. U.S.S. Enterprise na ratunek!

Niedawno 3. sezon serialu Star Trek: Strange New Worlds dobiegł końca, a już w trakcie New York Comic Con otrzymujemy materiały zapowiadające kolejną serię. Tym razem zaprezentowano akcję ratunkową U.S.S. Enterprise, które na czele ze swoim kapitanem (Anson Mount) trafia w samo oko cyklonu, aby uratować z niego inny statek. Sprawy przybierają jednak mroczny obrót, gdy Enterprise zostaje pozbawione prądu, a statek zaczyna dryfować w przestrzeni kosmicznej.

Star Trek: Strange New Worlds - pierwszy klip z 4. sezonu

Oto pierwszy klip z 4. sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy. Jak Wam się podoba zapowiedź nowej przygody?

W trakcie panelu, na którym obecni byli również członkowie obsady - Ethan Peck, Celia Rose Gooding, Melissa Navia oraz Martin Quinn - zaprezentowano też materiał zza kulis, w którym pokazano, jak powstały kostiumy do poprzedniego, trzeciego sezonu.

Nie zdradzono, kiedy będzie premiera nowej serii.

