Star Trek: Strange New Worlds - kiedy 3. sezon? Na rozwiązanie cliffhangera długo poczekamy

fot. materiały prasowe

Na 3. sezon serialu Star Trek: Strange New Worlds poczekamy bardzo długo. Pierwotnie zdjęcia do niego miały ruszyć w maju 2023 roku, ale z uwagi na strajk scenarzystów, a potem strajk aktorów, prace zostały zawieszone do odwołania. Mamy sierpień 2023 roku i nie zanosi się, by oba strajki zakończyły się dość szybko, a to oznacza, że serial może nie wrócić na plan w 2023 roku.

Star Trek: Strange New Worlds - kiedy 3. sezon?

Wszyscy wysnuli wniosek, że pierwotnie 3. sezon mógłby się pojawić jesienią 2024 roku. Przeważnie praca trwa długo, bo po kilku miesiącach kręcenia zdjęć na planie, postprodukcja zajmuje wiele miesięcy, by jakość efektów specjalnych była na najwyższym poziomie. Przeważnie więc mija z minimum rok, zanim sezon jest gotowy.

Ostatecznie więc nie powinniśmy oczekiwać 3. sezonu wcześniej niż w 2025 roku. Koniec końców to jednak będzie zależeć od tego, kiedy strajki aktorów i scenarzystów dobiegną końca, bo póki trwają, żaden serial nie może być kręcony. Na horyzoncie jednak nie ma nadziei, że te problemy Hollywood skończą się dość szybko.

Serial w Polsce dostępny jest na SkyShowtime.