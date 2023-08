Star Trek: Timothy Olyphant mógł zagrać ważną rolę w filmie. Jaką postać?

fot. materiały prasowe

Timothy Olyphant udzielił wywiadu podcastowi Happy Sad Confused przed trwającym obecnie strajkiem aktorów. W tej rozmowie wyznał, że walczył o rolę w filmie Star Trek z 2009 roku w reżyserii J.J. Abramsa.

Star Trek - kogo zagrałby Timothy Olyphant?

Okazuje się, że walczył o rolę Kirka, którą ostatecznie dostał Chris Pine.

- To mogę ci powiedzieć o Star Treku. Poszedłem na przesłuchanie nie do roli kapitana Kirk. Pamiętałem, że grałem przed J.J. Abramsem i to naprawdę uroczy człowiek. Cały proces był piękny. W trakcie było przesłuchanie do roli Doca i wówczas mi powiedział: "mam już aktora do roli Doca, więc nie potrzebuję cię do tego, ale nie mam jeszcze Kirka".

Olyphant przyznaje, że to była dziwna sytuacja i jest pewien, że byli gotowi go zatrudnić. Problem polegał na tym, że Abrams szukał kogoś młodszego i reżyser miał trudności ze znalezieniem takiego aktora. Potem J.J. zadzwonił do niego i mu powiedział, że znalazł kogoś młodszego i tak Olyphant nie dostał roli. Chris Pine jest o 13 lat młodszy od Olyphanta.

Wywiad odbył się w ramach promocji serialu Justified: City Primeval.