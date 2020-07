Star Trek: Strange New Worlds - w serialu pojawi się więcej bohaterów ze Star Trek: The Original Series!

Star Trek

Jak wiemy, James Tiberius Kirk ma pojawić się w Star Trek: Strange New Worlds, czyli nowym serialu uniwersum. CBS planuje jednak więcej powrotów. Cały główny skład postaci z The Original Series pojawi się w Strange New Worlds! W tym Uhura, Bones, Sulu, Scotty i Chekov.

W postacie wcielą się, rzecz jasna, nowi aktorzy. Mówi się, że są one wprowadzane do Strange New Worlds, by ustawić przyszły crossover z linią czasu Kelvina.

Póki co nie wiadomo, kiedy rozpocznie się produkcja Star Trek: Strange New Worlds. Secret Hideout przygotowuje się do przedprodukcji serialu; pełna produkcja raczej nie rozpocznie się w 2020 roku.

Przypominamy: produkcja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom fanów Star Trek: Discovery, którzy chcieli opowieści o Enterprise ze Spockiem, Pikiem i Numer 1. Star Trek: Strange New Worlds jest własnie o tych postaciach. Twórcy mówią otwarcie: serial powstaje, bo tego chcieli fani.

W obsadzie powrócą Anson Mount, Rebecca Romijn i Ethan Peck, których poznaliśmy w 2. sezonie Star Trek: Discovery. Fabuła osadzona jest na pokładzie Enterprise aż 10 lat przed wydarzeniami z serialu Star Trek: The Original Series. Historia ma być bliższa oryginalnym serialom, czyli każdy odcinek to nowy, dziwaczny świat, tak jak w tytule.