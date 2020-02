Star Wars 9: komiksowa adaptacja zaprezentuje sceny, których nie było w filmie

Marvel Comics ogłosiło, że film Star Wars 9 tego lata doczeka się komiksowej adaptacji - zgodnie z tradycją. Scenarzysta Jody Houser (Star Wars: TIE Fighter) i artysta Will Sliney (Star Wars: The Rise of Kylo Ren) przeniosą produkcję do pięcioczęściowej komiksowej miniserii, nie będzie to jednak adaptacja 1:1.

Marvel ujawnił, że komiks obejmie wszystkie "szokujące zwroty akcji" z filmu, ale też "nowy materiał fabularny".

Jako wieloletni fan Gwiezdnych wojen, czuję się zaszczycony, mogąc wziąć udział w podsumowaniu Sagi Skywalkerów z Marvel Comics. Mamy plany dodania scen i materiałów, których nie widziano w filmie!

Jak wiemy, od czasu premiery filmu Star Wars 9 pojawiło się sporo doniesień na temat tego, co miało znaleźć się w filmie, ale ostatecznie zostało z niego usunięte. Książka Art of the Rise od Skywalker ujawnia część z nich, jak choćby Kylo Rena rozmawiającego ze zniewolonym Chewbaccą. Aktor Dominic Monaghan wyraził chęć obejrzenia wersji reżyserskiej, ponieważ wiele scen, w których brał udział, nie trafiło do wersji kinowej.

Podobnie jak wielu fanów Gwiezdnych wojen mam nadzieję, że pojawi się jakaś reżyserska wersja, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć wiele świetnych scen, które zostały nakręcone. Jasne, nie byłem na planie przez cały czas, ale nawet w tym krótkim czasie mojej obecności nakręcono tak wiele rzeczy, które nie pojawiły się w filmie kinowym... Och, człowieku, było tego tak dużo!

Komiksy adaptujące Star Wars 9 zadebiutują w czerwcu 2020 roku.