Star Wars 9 - Lando jest związany z nową postacią? W filmie jest planeta z Zemsty Sithów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars 9 zakończyło się ostatecznym zwycięstwem sił dobra i pokonaniem Imperatora Sheeva Palpatine'a. W scenach celebracji triumfu mamy również Lando Calrissiana, który rozmawia z Janną (Naomi Ackie). Była to dość dziwna scena, w której Lando chce pomóc młodej kobiecie w odnalezieniu jej rodziny. Niektórzy fani jednak zinterpretowali to jako jego próbę podrywu.

Ilustrowany przewodnik po filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie zdradza kluczowy szczegóły z historii Lando Calrissiana, który nadaje tej scenie innego wydźwięku. Czytamy, że kiedy nastąpił okres pokoju, Lando założył rodzinę. Jednak szybko spotkała go tragedia: jego nowo narodzona córka została porwana. Okazało się, że dokonał tego Najwyższy Porządek porywający dzieci, by zasilić swoją armię. Wiemy, że Jannah została porwana jako dziecko i wcielona do Najwyższego Porządku.

Wątek porywania dzieci i wcielania ich do armii pojawiał się w filmie i można uznać, że na jakimś etapie to był ważny wątek poboczny tej historii. Z tego płynie wniosek, że Jannah może być córką Lando Calrissiana lub jego wspomnienie o niej, zmotywowało go do pomocy tej postaci.

Disney

Przewodnik zdradza, że Lando postanowił zostać na Pasaanie, ponieważ w społeczności Aki-Aki znalazł spokój. Mógł wreszcie odpocząć od galaktycznych konfliktów.

Z tej książki dowiadujemy się również, że planeta z pierwszych minut filmu, na której walczy Kylo Ren to Mustafar z Zemsty Sithów. Miejsce przemiany Anakina Skywalkera w Dartha Vadera i jego przegranej walki z Obi-Wanem Kenobim. Z opisu dowiadujemy się, że Kylo Ren i jego żołnierze przebijają się przez wojska Alazmeców (są opisanie jako koloniści z kultu, którzy chcą czerpać potęgę z Mustafaru, który jest tak ważny dla Ciemnej Strony Mocy. Ben Solo chce dotrzeć do ruin zamku Dartha Vadera. To w nim jest ukryty cel jego wyprawy.

Ciekawostki o Gwiezdnych Wojnach, gadżetach i butach inspirowanych filmami. Przeczytaj tekst z opiniami ekspertów