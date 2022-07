Star Wars: Acolyte - plotka o fabule. Jedi złoczyńcami?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Jak donosi lrmonline.com pierwsze informacje o fabule Star Wars: Acolyte pochodzą z dwóch źródeł od tak zwanych "leakerów", czyli osób, które mają wiedzę i anonimowo ją postują w internecie. Jeden zwie się Aesokas i wrzucił swoje informacje na reddita, a drugi @nuruodo1 na Twittera. Obaj mają te same szczegóły, ale wrzucili je niezależnie, więc tym samym stają się dwoma źródłami informacji i prawdopodobnie mają tego samego informatora. Co ważne, obaj wcześniej wrzucili informacje o Star Wars: Tales of the Jedi, które się potwierdziły, więc to daje im trochę wiarygodności. Jednakże nadal traktujemy to jako plotkę!

Star Wars: Acolyte - bohaterowie

Miejmy na uwadze, że imiona mogą być nieprawdziwe, bo często w scenariuszach i innych materiałach związanych z Gwiezdnymi Wojnami są one zmieniane, aby na wypadek wycieków zachować tożsamość w tajemnicy.

Aura - główna bohaterka grana przez Amandę Stenberg. Jest utalentowaną wojowniczką.

Miri - młodsza siostra Aury

Paul - Mroczny Lord Sithów - postać szykowana na jeden sezon

Theo - dziadek Aury i Miri. Rola na dwa odcinki.

Penn - przyjaciel Aury i także akolita Sithów. Postać generowana komputerowo. Jego mocnymi stronami jest mistycyzm i smykałka do polityki.

Star Wars: Acolyte - fabuła

Aura nie pochodzi z pustynnej planety. Takie stwierdzenie może być szokiem dla fanów Star Wars, ale według opisu szkicu koncepcyjnego jej planeta jest bardziej bagienna i górzysta. Bohaterka pochodzi z wioski, która jest regularnie atakowana przez plemię prymitywnych stworzeń. Jedi przybywają i oferują ochronę wioski, ale nie za darmo. W zamian chcą zabrać dzieci wrażliwe na Moc, aby wyszkolić je na Jedi. Aura, choć jest wrażliwa na Moc, według Jedi jest za stara na szkolenie, ale zabierają jej młodszą siostrę. Pod koniec drugiego odcinka wyjdzie, że z obietnic Jedi niewiele wynika, bo spóźnili się, by obronić wioskę, czego efektem jest śmierć dziadka dziewczyn. Pomimo tego nadal zabierają dzieci. Nie pozwalają Aurze spotkać się z siostrą ani mieć z nią kontaktu.

Aura i Penn zostają akolitami Sitha. Według tych informacji Sith korzysta z większej ilości akolitów, którzy mają rywalizować o to, kto z nich zostanie jego uczniem. Czasami wysyła ich na misje, czasami każe walczyć pomiędzy sobą. Aura i Penn nie radzą sobie najlepiej w pojedynkę, alle w duecie są zagrożeniem dla innych akolitów. Aura chce zostać uczennicą Mrocznego Lorda. aby odbić siostrę. To jest jej motywacja. Tym samym dla niej złoczyńcami w tej historii są właśnie Jedi.

Acolyte - o czym jest serial?

Historia serialu rozgrywa się jakieś 300 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Bohaterką jest akolitka Sithów i tyle, co wiemy o fabule. Sama twórczyni obiecuje, że nie pojawią się żadne postacie znane z dotychczasowych filmowych historii.

Oficjalne szczegóły prawdopodobnie poznamy we wrześniu 2022 roku podczas wydarzenia D23. Prace na planie mają ruszyć jeszcze w 2022 roku.