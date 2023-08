Star Wars: Ahsoka - będzie dużo walk na miecze świetlny. Jest wideo z planu

fot. Disney+

Reklama

Do sieci trafił ponad 7-minutowe wideo o kulisach serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Widzimy różne ujęcia z pracy na planie serialowej superprodukcji oraz wypowiedzi obsady i twórców na temat tego, co zobaczymy. W jednym momencie twórca i scenarzysta serialu Dave Filoni powiedział takie słowa:

- Musi być dużo walk na miecze świetlne i one muszą być dobre, bo nasi fani od razu dostrzegą różnicę w jakości.

Natomiast Rosario Dawson (odtwórczyni Ahsoki) ujawnia, że chciała wykonywać choreografie w walkach, więc dużo trenowała.

- Gram kogoś, kto jest absolutną ekspertką. Chciałam to oddać fizycznie tak, jak to tylko możliwe. Bez względu na to, jak bardzo byłam zmęczona zawsze mówiłam: dajcie mi więcej, dajcie mi więcej!

Star Wars: Ahsoka - wideo zza kulis

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Shin

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - kategoria wiekowa

Oficjalnie ogłoszono, że serial dostał kategorię wiekową TV-14. Oznacza to, że w serialu znajdą się treści, które są nieodpowiednie dla osób poniżej 14 roku życia.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera odbędzie się 23 sierpnia 2023 roku w Disney+.