Star Wars: Egmont rusza z nowymi seriami komiksowymi

Egmont

Pierwsza dzisiejsza premiera Egmontu to cykl Star Wars, którego pierwszy tom zatytułowany Ścieżka przeznaczenia.Skupia się on losach rebeliantów, rozproszonych po przegranej bitwie o Hoth i ściganych przez Imperium. Han Solo został zamrożony w karbonicie, a Luke Skywalker, księżniczka Leia, Lando Calrissian i droidy C-3PO oraz R2-D2 muszą przedrzeć się do niedobitków rebelianckiej floty. Jednocześnie Luke zmaga się z prawdą o swoim pochodzeniu, którą poznał podczas pojedynku z Darthem Vaderem w Mieście w Chmurach. Autorem scenariusza jest Charles Soule, a rysunków Jesús Saiz.

Seria Darth Vader, której pierwszy tom zatytułowany Mroczne serce Sithów też właśnie trafił do sprzedaży, opowiada oczywiście o losach tytułowego Mrocznego Lorda Sithów, który po spotkaniu z Lukiem w Mieście w Chmurach chce się zemścić na wszystkich, którzy pomogli ukryć przed nim jedynego syna. Musi jednak pokonać wstrząsające wyzwania z własnej mrocznej przeszłości. Za scenariusz opowieści odpowiada Greg Pak , a za stronę graficzną Raffaele Ienco.

Star Wars. Darth Vader. Tom1. Mroczne serce Sithów - plansza

W przyszłym miesiącu ruszy nowa seria pt. Łowcy nagród opowiadająca o najgroźniejszych najemnikach galaktyki. Premiera tomu pierwszego pt. Najgroźniejsi w galaktyce już 19 maja. W tym albumie Valance, Bossk i Boba Fett pragną dopaść Nakano Lash, byłą mentorkę tego pierwszego, którą obwiniają o zdradę i niepowodzenie pewnej dawnej misji.

Na tym nie koniec: w drugiej połowie roku nastąpi polska premiera zupełnie nowej serii Wielka Republika.