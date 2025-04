Jaką rolę ma Taskmaster w Thunderbolts*? Ciężko w to uwierzyć

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W materiałach promocyjnych Thunderbolts* trudno dopatrzyć się Olgi Kurylenko, powracającej w roli Taskmaster po swoim występie w Czarnej Wdowie. Fani szybko uświadomili sobie, że niestety jej czas ekranowy jest mocno ograniczony. Dzięki pierwszym pokazom już wiadomo, dlaczego. Ostrzegamy przed spoilerami.

Fabuła Thunderbolts* - co się stanie z Taskmaster?

Mówi się, że Val prowadziła na własną rękę nieoficjalne eksperymenty i, aby zatrzeć za sobą ślady, wysłała Taskmaster, Yelenę Belovą, Ghost i U.S. Agenta do odległej bazy, licząc na to, że wszyscy nawzajem się wyeliminują. Bucky Barnes jest kongresmenem, który próbuje obalić dyrektorkę CIA, a Red Guardian, dowiedziawszy się, że Yelena znalazła się w niebezpieczeństwie, rusza jej na pomoc.

Niestety, Taskmaster (Olga Kurylenko) zostaje niemal natychmiast zabita - Ghost strzela jej w głowę. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że przyjaźń tych dwóch postaci miała być kluczową częścią historii, jednak jak widać, twórcy zdecydowali się obrać inną drogę.

