Star Wars Episode I: Racer z nową datą premiery. Na grę nie trzeba będzie już długo czekać

Star Wars Episode I: Racer to gra z 1999 roku, która cieszyła się dużą popularnością wśród fanów Gwiezdnych Wojen i futurystycznych wyścigów. W tym roku mieliśmy się doczekać przeniesienia tej produkcji na współczesne urządzenia do gier, a konkretnie konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch. Twórcy celowali z premierą w maj, ale terminu tego nie udało się dotrzymać - m.in. ze względu na komplikacje wynikające z pandemii koronawirusa. Wygląda jednak na to, że sytuację udało się już opanować. Wydawca informuje bowiem, że gra trafi na rynek 23 czerwca - pozostaje trzymać kciuki, że tym razem obejdzie się bez dalszych przesunięć i problemów.

ATTN Star Wars Episode l: Racer Fans!!!

We are slated to release on both Nintendo Switch and PS4 on June 23rd.

Thank you for your continued support, .gifs, and kind comments as we've worked on this release.

🏁We'll see you on the racetracks.🏁 pic.twitter.com/9hRgvzqvpZ

— Aspyr (@AspyrMedia) June 16, 2020