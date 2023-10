Star Wars - wiemy już, dlaczego tak wiele z ogłoszonych projektów nadal nie powstaje

Disney/Lucasfilm

W 2020 roku, w dobie wciąż szalejącej pandemii koronawirusa, podczas zorganizowanego przez Disneya wirtualnego wydarzenia Dzień Inwestora ogłoszono szereg nowych projektów w świecie Star Wars. Były to choćby produkcje The Rangers of the New Republic, Lando, A Droid Story, Star Wars: Rogue Squadron czy The Acolyte. Każdy z nich znajduje się obecnie w różnej fazie rozwoju, choć o pierwszych czterech jest ostatnio wyjątkowo cicho. Wygląda na to, że wiemy dlaczego.

W niedawno wydanej w Stanach Zjednoczonych książce MCU: The Reign of Marvel Studios jeden z rozdziałów poświęcony jest sytuacji w Disneyu i Marvelu w trakcie pandemii. Dowiadujemy się z niego, że ówczesny prezes Disneya, Bob Chapek, miał mocno naciskać na szefa Marvel Studios, Kevina Feige, oraz kierującą Lucasfilmem Kathleen Kennedy, aby ci ogłaszali projekty, które w żaden sposób nie były przygotowywane. Kennedy miała być wyjątkowo wzburzona tym faktem, a sam Chapek został w książce przedstawiony jako człowiek, który doprowadził do pogorszenia się sytuacji obu potężnych franczyz.

The Acolyte nadal nie ma wyznaczonej daty premiery, choć prace nad nim zostały zakończone. O A Droid Story po raz ostatni słyszeliśmy 2 lata temu. Rangers of the New Republic najprawdopodobniej powstaliby, gdyby nie kontrowersje związane z Giną Carano. Zupełnie cicho jest o Rogue Squadron; spekuluje się nawet, że jego reżyserka, Patty Jenkins, miała poróżnić się z Lucasfilmem w kwestii wizji artystycznej. Za Lando, już w formie filmu, odpowiadają natomiast Donald Glover i jego brat, Stephen; poprzedni twórca, Justin Simien, o zwolnieniu dowiedział się z mediów społecznościowych.

