Star Wars - filmy i seriale nie powinny tworzyć uniwersum? "To jak budowanie świata wokół Szczęk"

Lucasfilm

Czy filmy i seriale ze świata Star Wars nie powinny tworzyć jednego uniwersum? Z takiego założenia wychodzi Mark Millar, legendarny twórca komiksów. To właśnie on na początku XXI wieku odpowiadał za poszerzenie komiksowej rzeczywistości Domu Pomysłów o świat Ultimate, co wielu badaczy popkultury po dziś dzień bierze za ustawienie podwalin pod późniejsze Kinowe Uniwersum Marvela.

Millar kilka dni temu zamieścił na Twitterze wpis, w którym wyłożył, dlaczego jego zdaniem franczyza Star Wars nie powinna podążać drogą wytyczoną przez Marvel Studios, porównując próbę konstruowania takiego świata do budowy spójnego uniwersum wokół filmu Szczęki:

Marvel to uniwersum. Gwiezdne Wojny to franczyza o rodzinie zwanej Skywalkerami. Próba połączenia tego wszystkiego w filmach i serialach jest jak tworzenie uniwersum wokół Szczęk. Wystarczy jeden genialny film Star Wars wypuszczany do kin co 3 lata, który będzie przenosił tę historię w przyszłość.

