Pokolenie V - data premiery i zapowiedź 2. sezonu. Spin-off The Boys wraca!

Amazon Prime Video

2. sezon serialu Pokolenie V, który jest spin-offem hitu The Boys, zadebiutuje 17 września 2025 roku w Prime Video. Najpierw ukażą się trzy pierwsze odcinki, a następnie będzie publikowany jeden epizod tygodniowo. Finał odbędzie się 22 października.

Pokolenie V wraca!

Uczestnicy wydarzenia CCXP México na panelu Prime Video mogli zobaczyć pierwsze spojrzenie na 2. sezon Pokolenia V. Członkowie obsady – Jaz Sinclair, Lizze Broadway, London Thor i Derek Luh – wyszli na scenę. Wiemy, że w kontynuacji spin-offa The Boys nowy dziekan Godolkin będzie proponował innowacyjny program nauczania, który będzie miał sprawić, że uczniowie będą silniejsi niż kiedykolwiek. Marie, Jordan i Emma niechętnie wrócą na uczelnię, a w tle wybuchnie wojna Ludzi i Supków.

Zapowiedź 2. sezonu Pokolenia V możecie zobaczyć poniżej:

Pokolenie V - opis fabuły

Jak informuje oficjalny opis Prime Video, Pokolenie V to serial osadzony w świecie The Boys, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba — walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.

