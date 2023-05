Star Wars x Fortnite. W grze rozpocznie się wydarzenie dla fanów Gwiezdnych Wojen

fot. Epic Games

W dniach 2-23 maja w Fortnite odbędzie się kolejne popkulturowe wydarzenie. Tym razem jest ono skierowane przede wszystkim do miłośników Gwiezdnych Wojen. W ramach Find the Force gracze będą mogli wziąć udział w nowych aktywnościach, a także zdobyć wyjątkowe przedmioty kosmetyczne. W skład tych drugich wejdą między innymi skórki Anakina Skywalkera i Padmé Amidali.

Podczas przemierzania mapy będzie można natknąć się na portale z hologramami Obi-Wana Kenobiego, Anakina Skywalkera i Dartha Maula. Dzięki wizytom w tych miejscach będzie można zdobyć miecz świetlny w jednym z trzech kolorów (uzależnionych od wybranego "trenera") - niebieskim, zielonym lub czerwonym. Oprócz tego gracze będą mogli uzyskać dostęp do zdolności wykorzystujących Moc.

fot. Epic Games

Przypominamy, że Fortnite dostępne jest w modelu free to play na niemal wszystkich współczesnych platformach do gier: PC, konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz usługach umożliwiających zabawę w chmurze.